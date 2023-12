Marolda: "Kim? Non mi manca, al Bayern manco gioca!", ma è il terzo più utilizzato da Tuchel

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi manca Kim per due ragioni, però c’era tutto il tempo per sostituirlo in modo adeguato con uno superiore a Kim. Il coreano non sta nemmeno giocando al Bayern Monaco".

In realtà Kim al Bayern è il terzo giocatore più utilizzato dopo Sanè e Davis, il primo tra i centrali. Ha raccolto più minuti di lui di Kane, per intenderci.

Marolda, poi, ha aggiunto: "L’anno scorso una buonissima condizione atletica nascondeva certe magagne, ma quest’anno escono fuori perché la condizione non è ottimale. Ha sbagliato il club, l’allenatore ed anche il preparatore atletico di Garcia.

Koulibaly e Kim non sono gli unici buoni difensori che possono stare nel Napoli, ce n’erano tanti da poter prendere. Al posto di Natan andava preso uno esperto che non avrebbe squilibrato il Napoli. Non mi fido di Mazzarri, la prestazione del Napoli di ieri non m’è dispiaciuta, ho visto passi avanti nella produzione del gioco e dal punto di vista atletico. L’Inter ha vinto con tre tiri in porta e poi ieri il Napoli ha preso il primo goal su un’azione viziata da un fallo”.