Marolda: "L'Ajax avrà la difesa alta, ecco chi mi aspetto dal 1' davanti"

"Sostituto di Rrahmani? Credo che giocherà Ostigard, se no dovresti spostare Kim a destra con Juan Jesus a sinistra".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: "Ajax-Napoli? Mi aspetto stavolta un’Ajax in grado di fare meglio. Sicuramente ha capito che una cosa è giocare in Olanda e un’altra è giocare col Napoli, che in questo momento è superiore agli olandesi.

Chi dal 1’ Raspadori o Simeone? Mi aspetto Simeone dal primo minuto, per Osimhen è ancora presto. Credo che l’Ajax avrà la difesa alta e quindi ci saranno più spazi per il gioco del Cholito rispetto a quello di Raspadori. Rientrando Osimhen non avrà più la certezza del posto da titolare, dovrà fare ancora meglio. Per questo me l’aspetto più forte al suo rientro.

Sostituto di Rrahmani? Credo che giocherà Ostigard, se no dovresti spostare Kim a destra con Juan Jesus a sinistra. Proprio Ostigard nei primi tempi è stata la prima scelta di Spalletti come alternativa di difesa. Mi dispiace per l’infortunio di Rrahmani, ma quest’anno chiunque entra dalla panchina fa bene".