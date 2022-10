Marolda: “Ma quale demerito delle altre, il primo posto del Napoli è sacrosanto!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: "Il Napoli, ad oggi, è tra le migliori 5 squadre d'Europa. Lo dicono i numeri e il calcio che sta portando in campo. Sta nei dati la grandezza di questa squadra, al di là che nelle opinioni di tutti. La gestione delle risorse ora sarà cruciale di qui alla sosta. Il Napoli ha bisogno di finire al primo posto giunti al Mondiale. Il Milan sarà l'avversario più agguerrito.

Il rientro di Osimhen? Non credo lo vedremo dal 1' già contro l'Ajax. Spalletti lo gestirà. Nel ritorno di Osimhen non vedo una trappola per il tecnico o per la squadra, anzi. Lo trovo un arricchimento. La differenza rispetto al passato è che Osimhen è sempre stato considerato titolare intoccabile. Ora deve dimostrare di meritarsi quel posto, perché la concorrenza è ottima e sta dimostrando tantissimo.

Mario Rui-Olivera? Mario Rui è stato messo tante volte in discussione, ma con un concorrente importante ha moltiplicato le sue forze. Olivera ha fatto bene a Mario Rui, è fuori dubbio. Napoli da Scudetto? Sicuramente questa squadra lo sta ribadendo di domenica in domenica. Devo dire che sento in giro un po' di scetticismo, che il Napoli sia in alto solo per il demerito delle altre. E invece no, quel primo posto è sacrosanto. Sarà importante ora avere continuità di risultati, anche al costo di soffrire come visto ieri".