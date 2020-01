Marolda: "Mercato estivo era incompleto, lo dimostrano gli acquisti fatti a gennaio..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Gattuso si sta dimostrando un grande allenatore, ma quando è arrivato a Napoli ha peccato di presunzione. Quando arrivi in un club che ha bisogno di una scossa, devi cambiare modulo non riproporre lo stesso gioco precedente: il Napoli è subito cambiato con questo ed un mediano. Avevo tante perplessità su Hysaj, mi sono ricreduto. Ieri guardavo le linee del Napoli, ravvicinate, ben diritte. Non appena si era in fase di non possesso, si arrivava ad una difesa a 5 o 6: una grande partita con grande accortezza. Aver ingaggiato un esterno sostituto di Callejon, aver preso due mediani vuol dire che il mercato estivo era stato incompleto se non sbagliato e Giuntoli ne è protagonista".