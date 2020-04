Marolda: "Milik andrà via, ma Petagna va bene solo per un certo profilo di squadra"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il mercato cambierà, ed è un bene, perché c'è stato un mercato pazzo che ha portato a valutazioni stratosferiche. Non credo ci saranno spese assai folli, faccio fatica ad immaginare cos'accadrà. Volendo far un'ipotesi, il punto fermo del Napoli oggi deve essere il centrocampo. Milik credo andrà via, per volontà di entrambi, ma con una piccola percentuale in più da parte del giocatore. Jovic ha fatto circa 15 presenze, segnando poco. Bisogna capire che futuro vuoi avere come club e come squadra, Petagna può andar bene per un certo profilo di squadra".