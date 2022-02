Marolda non ha dubbi: “Il dualismo con Ospina ha rovinato Meret”

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8 e ha parlato del dualismo tra Ospina e Meret: “Intanto credo che si stato chiaro che il titolare per Spalletti sia Ospina perchè è tornato dalla nazionale, non ha giocato l’ultima partita e ha fatto un pasticcio con l’Argentina e ha giocato ieri. Quindi non c’è niente da fare, il portiere di riferimento è lui. Molto probabilmente andrà via, non penso però si stia facendo un grande favore a Meret. Sono due anni che è calato sia come valutazione che come certezze. Il dualismo con Ospina ha rovinato Meret”.