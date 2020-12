Marolda: "Poter contare su più di un disegno tattico sarebbe un arricchimento per Gattuso!"

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra azzurra: "Ho visto il 4-3-3 contro la Roma con un vertice più basso che era Demme e le due mezzali Fabiàn e Zielinski. In questi giorni sento molto il 'deve giocare così o colì', giusto che ci sia per carità. Però credo che sia giusto farlo ma senza preoccupazione, questo è un arricchimento per il Napoli, se il Napoli può fondare il suo calcio su più di un disegno tattico allora tanto di guadagnato per tutti".