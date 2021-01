Marolda: "Prossime due gare fondamentali altrimenti Benitez è già pronto"

Ciccio Marolda, ospite de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, ha detto la sua sul momento del Napoli e su Gattuso.

“Gattuso non si prende le responsabilità che gli toccano ma le addossa alla squadra. Io non mi faccio condizionare dal fatto che perdendo il Napoli è passato dal terzo al sesto posto. Piuttosto Gattuso deve fare un passo indietro e dare un’identità tattica al Napoli, un gioco. Il Napoli sta facendo le sue valutazioni, si sta guardando intorno e probabilmente se le prossime due partite vanno male ha già in mano il prossimo allenatore. Rafa Benitez è il candidato principale”.