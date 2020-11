Marolda solleva il dubbio: "Caro Gattuso, questo 4-2-3-1 è davvero il modulo giusto?"

Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcuni dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se ti accorgi che soffri a centrocampo perché sei in inferiorità numerica, col Milan che faceva quello che voleva per la lentezza di Fabian e il giallo di Bakayoko, e se vedi che il Milan sfonda troppo facilmente sulla sinistra, ma cosa puoi fare? Spostare un Politano a destra e inserisci un mediano in più, è la prima cosa che pensi, la cosa più ovvia. Caro Gattuso, ma vogliamo vedere se questo 4-2-3-1 è il modulo giusto o no?".