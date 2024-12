Marolda: "Sono preoccupato, a metà stagione ci sono ancora dei vuoti come nel 2T"

vedi letture

Il giornalista Francesco Marolda, ai microfoni di Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo alla vigilia di metà campionato, avere ancora questi vuoti… Work in progress? Allora non ce la faremo fino a fine anno. Io sono preoccupato, perché se ci sono ancora di questi vuoti sono preoccupato. I work in progress nel calcio non finiscono mai, vedremo una vera squadra quando non succederà quello che è successo nel secondo tempo".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).