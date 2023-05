Marolda: “Spalletti doveva restare, parlare di anno sabbatico è un’offesa verso i tifosi”

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite de ‘Il Bello del Calcio’ negli studi di ‘Televomero’, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite de ‘Il Bello del Calcio’ negli studi di ‘Televomero’, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL: “Le parole di ADL e Spalletti non aggiungono nulla a quanto già si sapesse. Le trovo però ingenerose, andavano date in conferenza stampa per rispetto di quanto questo luogo ha dato a entrambi e per come la platea ha seguito gli azzurri. E’ come se avessero mandato una PEC alla città di Napoli. Spalletti aveva il dovere di restare per difendere il titolo che ha conquistato, parlare di anno sabbatico è un’offesa nei confronti dei tifosi".