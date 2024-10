Marolda su Kvara: "Offerta di 6mln del Napoli congrua, ma se ha promesse di altri..."

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero parlando dell'inizio di stagione del Napoli e della gara che gli azzurri giocheranno contro l'Empoli: "Il Napoli ha un ciclo importante di partite, dopo le partite con Empoli e Lecce. Una prima idea sugli obiettivi potremo farcela dopo queste gare. Il Napoli dopo la vittoria dello Scudetto si è preso un anno di ferie e adesso ha ricominciato a giocare. Il merito però non è solo di Conte, ci sono giocatori di ottimo livello e 8/11mi titolari dello Scudetto, poi c'è una società che si è svenata. Ci sono tutte le condizioni per vincere.

Empoli e Lecce occasioni per allungare? Certo, ma bisogna fare attenzione. I toscani soprattutto segnano poco, ma è anche vero che subiscono poco. Conte? La persona giusta al momento giusto, poi sa di avere 3/4 bonus in questa stagione.

Cambio di formazione Neres-Kvara a Empoli? Secondo me c'è anche un messaggio che il club lancia al calciatore per la questione contratto. Il Napoli fa capire che in caso di mancato prolungamento ha già l'alternativa pronta in casa, anche per evitare un caso Osimhen-bis. L'offerta del Napoli, che arriva quasi a 6mln annui, mi sembra molto congrua. Se il giocatore e i suoi agenti hanno altre richieste per le promesse di altri club, è un altro discorso".