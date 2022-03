Marolda su Mertens: “Fargli giocare pochi minuti non fa bene né a lui né al Napoli”

"Non mi meraviglierei se la sua esperienza napoletana fosse finita. L’ho visto entrare contro il Milan quasi seccato".

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "E’ stata una bella reazione, soprattutto il Napoli è riuscito a fare al Verona quello che il Milan aveva fatto a lui. Il Napoli aveva bisogno di una scossa e andava troppo in sofferenza con i due mediani, è bastato invertire il triangolo di centrocampo e giocare più sulle fasce per mettere in crisi il Verona. Il Napoli ha alternative non solo come uomini ma anche tattiche, e allo sprint finale della stagione questa è una cosa incoraggiante. Il Napoli è nato per il 4-3-3 e si esalta con questo modulo, deve portare più uomini in area di rigore e accompagnare di più Osimhen, cosa che ha tentato di fare Lozano senza però brillare molto.

Troppi pochi minuti per Mertens? Bisogna capire al posto di chi può giocare. Se deve fare il trequartista bisogna tornare al vecchio modulo, se deve giocare sull’esterno il Napoli devi rinunciare a qualcuno. Quale sarà il futuro di Mertens a Napoli? Non mi meraviglierei se la sua esperienza napoletana fosse finita. L’ho visto entrare contro il Milan quasi seccato, o gli dai la prospettiva di essere in campo quasi dall’inizio o fargli giocare pochi minuti non fa bene né a lui né al Napoli.

Difesa molto alta? E’ stata una delle mosse vincenti contro il Verona, la difesa alta ha tenuto la squadra più corta con il centrocampo vicino. Hanno giocato bene tutti, ma mi è piaciuto particolarmente Di Lorenzo, la sua prestazione l’ho ritenuta mostruosa. E’ un giocatore di primissima fascia”.