Marrucco: "Non prenderei Ibrahimovic, ha personalità troppo forte. Su Mertens..."

Fulvio Marrucco parla a Marte Sport Live: “Non credo che il Napoli abbia bisogno di Ibrahimovic mentre il contratto di Mertens doveva essere rinnovato ieri, non oggi. Credo che la volontà delle parti ci sia e quindi prima si rinnova e meglio è. Voglio però sottolineare il rendimento di Mertens che nonostante sia in scadenza, continua ad essere il migliore in campo e quindi dimostra ancora una volta la sua professionalità. Ibrahimovic non lo prenderei perché ha 38 anni e perché ha una personalità troppo forte, discorso diverso sarebbe stato per un grande centrocampista. Llorente si è integrato in maniera meravigliosa, Milik si è sbloccato per cui prendere Ibra adesso significa mettere in preventivo che potrebbero esserci più problemi che benefici”.