Marrucco: "Tra 5-6 anni Meret tra i migliori al mondo, se il Napoli lo cede se ne pentirà"

Fulvio Marrucco, avvocato e operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Meret o Ospina? Scelgo Meret, ha un potenziale immenso. Tra i pali mi ricorda Zoff, sono convinto che tra 5-6 anni sarà tra i portieri migliori al mondo. Mi auguro che resti al Napoli, altrimenti la società azzurra potrebbe pentirsene, come è accaduto proprio con Zoff. Il mercato? Adesso bisognerà vedere cosa accadrà. Il Napoli pensava di vendere alcuni giocatori a cifre importanti, ma le quotazioni potrebbero essere cambiate. L’arbitrato del Napoli? E’ tutto bloccato in attesa della nomina del presidente del collegio, ma adesso questa situazione va inserita in un contesto più grande”.