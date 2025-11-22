Alvino: "C'è una narrazione tossica e devo smentire una notizia di spogliatoio"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli deve stare molto attento contro l’Atalanta, non può pensare a quello che succede sugli altri campi. Oggi il Napoli è un ammalato e nessuno di noi può prevedere cosa succederà. Ma non sono d’accordo con la narrazione tossica, l’agitare le acque di Conte è stato raccontato come uno tsunami. La narrazione sbagliata porta poi a fare considerazioni sbagliate. La richiesta dei senatori a Conte non c’è mai stata. Le dichiarazioni dell’allenatore possono portare a due strade, può arrivare una scossa oppure no.

Per le Nazionali bisognerebbe fare un calendario diverso e non una sosta al mese. Anche l’Atalanta e la Juventus hanno avuto infortuni muscolari, è un problema di tutte le squadre. Lukaku? Tenere Lukaku a Castel Volturno è un vantaggio per tutto il gruppo e lo spogliatoio. È fondamentale per i giocatori che già c’erano e per i nuovi. Si tratta di un personaggio straordinario e con carisma”.