Marsiglia, Villas-Boas ammette: "Abbiamo chiesto informazioni su Ghoulam"

André Villas-Boas, allenatore dell’Olympique Marsiglia, a Le Buteur ha parlato dell'interesse del suo club per Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli che non gioca da oltre due mesi: "Su di lui abbiamo chiesto informazioni - le sue parole - ma la trattativa non è proseguita". Una conferma e una notizia, dunque, per l'ex allenatore del Chelsea. La società francese aveva seguito l'algerino ma poi, a quanto pare, ha deciso di fare scelte diverse per rinforzare la corsia mancina.