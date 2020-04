Martin Vazquez: "Fabiàn già pronto per un club come il Real, livello straordinario!"

Martin Vazquez, ex Real Madrid, si è soffermato sul talento spagnolo del Napoli Fabian Ruiz nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna aspettare quello che succederà dopo questo casino del virus, secondo me può cambiare molto le situazioni soprattutto per i club che hanno dei soldi freschi per investire. Jovic è un giocatore molto giovane che non ha avuto opportunità, le poche che ha avuto non è riuscito a fare bene. Ci sono tanti dubbi sul suo ruolo, prima punta o seconda punta. Fabiàn già pronto per il Real? Senza dubbio, ha dimostrato che ha un livello straordinario, in Serie A ed anche in nazionale".