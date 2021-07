Martinez, pararigori dell'Argentina: "Io come Vegeta: con Messi sono diventato Super Saiyan"

Protagonista di una lunga intervista concessa ai microfoni di Olé, Emiliano Martinez, portiere titolare dell'Argentina che ha appena vinto la Copa America, ha raccontato l'enorme impatto che questo trionfo ha avuto sulla sua vita: "Trenta giorni fa camminavo per strada e nessuno mi riconosceva. Vincere una Copa America non è cosa da tutti i giorni, perdipiù in Brasile. Ne parlavo con i miei compagni, è qualcosa che difficilmente potrà ripetersi. È stato molto difficile, per i continui da e per l'Argentina: dormivamo male, prendevamo dei medicinali per dormire".

Nel suo intervento c'è stato spazio anche per una simpatica battuta su Leo Messi: "Avete presente Dragon Ball? Io sono Vegeta, e giocando insieme a lui sono diventato Super Saiyan".