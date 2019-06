Martino a TN: "Allan via? Prenderei subito Bakayoko, sarebbe perfetto! C'è un altro nome..."

Pillole di mercato e suggestioni per il futuro con Carmine Martino. Nel suo consueto editoriale del giovedì, il giornalista Mediaset e radiocronista Kiss Kiss commenta tutte le voci che si stanno rincorrendo da giorni. Sul possibile sostituto di Allan, ecco la sua risposta: "Uno come Bakayoko, che tornerà al Chelsea dopo il prestito al Milan, lo prenderei subito: per caratteristiche sarebbe perfetto. Ovviamente non so se sia fattibile per il blocco mercato dei Blues. Ma apprezzo tanto anche Bennacer che, oltre ad avere qualità in interdizione, è bravo ad impostare. L'unica incognita è legata all'età".