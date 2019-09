Martino a TN: "Lozano grande acquisto, è il giocatore perfetto per Ancelotti. Ha messo a sedere De Ligt..."

Nel suo consueto editoriale per TN il giornalista Carmine Martino ha così parlato di Lozano: "Mi ha fatto un'ottima impressione, l'avevo già visto giocare, pensavo potesse essere un grande acquisto e sta confermando le nostre previsioni. Con la Juve ha segnato, si è mosso bene, ha messo a sedere De Ligt. Credo sia il calciatore giusto per Ancelotti e può fare anche la prima punta. Lo vedo bene in coppia con tutti, anche con Milik o Mertens. Bisogna solo capire chi si sacrificherà al suo posto, anche se l'abbondanza non fa mai male".