Martino accusa: "Il gol di Lenglet andava annullato, le cose sarebbero andate diversamente!"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio della squadra azzurra nel corso della trasmissione Radio Goal: "Bisogna sgombrare il campo dagli equivoci, il Barcellona è più forte del Napoli, ma il gol di Lenglet va annullato, se non ci fosse stato le cose sarebbero andate diversamente. Ma allora a cosa serve il Var? Ci sono due persone, come fai a non renderti conto che la spinta di Lenglet è irregolare".