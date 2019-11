Martino: "Al-Thani a Napoli non per il calcio. Gli azzurri devono trovare la giusta serenità"

Il giornalista, Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, queste le sue parole: "Al-Thani viene spesso al Napoli ad ammirare le bellezze della città partenopea ma non per interessi nel calcio italiano.



Napoli? I jolly se li sono giocati tutti. La squadra deve ingranare le marce alte e fare punti. Non è difficile rientrare nelle zona Champions. Questa squadra ha espresso solo in parte le proprie potenzialità, bisogna trovare la ricetta giusta in campo e la serenità nel ricompattare l'ambiente".