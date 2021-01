Martino avvisa: "Ripartenze viola micidiali e Callejon vorrà fare un brutto scherzo..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista azzurro Carmine Martino: "La Fiorentina sta migliorando, sta iniziando ad avere una sua identità. Ai nastri di partenza l'avevo inserita tra le possibili sorprese per l'Europa League, l'avrei messa al pari del Sassuolo e qualcosa sta cambiando e ora le cose vanno un po' meglio. Non è da sottovalutare, ha ripartenze che possono far male ed il Napoli non dovrà scoprirsi, servirà equilibrio e compattezza. Callejon sente la mancanza di Napoli, avrà voglia di fare un brutto scherzo ai suoi ex compagni".