Martino: "Brescia mai pericoloso. Ora il Barça, sarà un evento per tutta la città"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla bella vittoria degli azzurri in terra lombarda: "Il Brescia non ha mai tirato in porta, all'unico tiro in porta ha segnato. Ora si può pensare al Barcellona, sognando di fare l'impresa. In questa stagione gli azzurri sono riusciti a fermare squadre fortissime. Messi arriva nel tempio di Maradona, sarà un evento imperdibilie. Napoli potrà godersi un appuntamento incredibile. Gli azzurri potranno giocare con gli spagnoli con un atteggiamento psicologico positivo.