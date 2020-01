Martino: "C'è qualche speranza per Maksimovic. Farei giocare Lobotka"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle parole di Gattuso e alla probabile formazione degli azzurri contro la Juve: "Gattuso non ha fatto nessuna affermazione clamorosa in conferenza, salvo forse lasciare qualche spiraglio di luce aperto per Maksimovic. Forse potrebbe giocare domani sera con la Juventus. Mi aspetto una gara di grande temperamento, determinazione, concentrazione. Di solito queste partite gli azzurri non le sbagliano. Bisogna vederla. Sarà una bella partita dove può succedere di tutto.

Formazione? Demme giocherà titolare, ormai ha preso le redini del centrocampo in mano. Lancerei anche Lobotka, dando un pizzico di novità in più, e poi magari uno a scelta tra Zielinski e Fabian Ruiz".