Martino: "Campionato minato dagli arbitri. Senza errori non ci sarebbe stato ammutinamento"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime polemiche sul mondo arbitrale: "Il campionato del Napoli sia stato minato dagli arbitri. Se non ci fossero stati quegli episodi sfavorevoli il Napoli non sarebbe andato in crisi. Probabilmente il terremoto che si è scatenato con l’ammutinamento non ci sarebbe neanche mai stato"

CONFRONTO - "Faccio un confronto con il calcio inglese. Noi pretendiamo che ci siano molti interventi mentre in Inghilterra non succede quasi mai. Forse lì c’è un eccesso di pignoleria”.