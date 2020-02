Martino: "Con la Samp più importante che con la Juve. Formazione più facile per Gattuso"

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, si è proiettato al match con la Sampdoria ai microfoni di 'Radio Goal': "Sembra assurdo, ma probabilmente è molto più importante quest'esame con la Sampdoria che rispetto a quello con la Juventus. Formazione? Sarà molto più facile per Gattuso scegliere l'undici giusto perché ha anche tanti calciatori a disposizione. Demme e Lobotka possono dare equilibrio per le idee tattiche del nuovo allenatore, per il quale avere l'imbarazzo della scelta sarà molto importante. Sono cresciute enormemente le quotazioni di Lobotka che potrebbe giocare da mezzala destra, ma non escludo che possa schierare lo stesso centrocampo visto con la Juve".