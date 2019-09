Martino: "Contro il Cagliari poche squadre avrebbero fatto meglio del Napoli"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: "Due sconfitte in cinque gare sono tante. Non voglio trovare alibi, ma contro il Cagliari credo che poche squadre avrebbero fatto meglio del Napoli. Maran prepara bene queste partite, spinge gli avversari a fare brutte figure come il Napoli nel primo tempo. Giusto discutere, sopratutto per quanto visto nella prima parte della partita".