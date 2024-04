Martino: “Il campionato del Napoli è un film horror, anche col Frosinone sempre lo stesso copione”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino ha commentato sui propri canali social l’ennesima deludente prestazione del Napoli.

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino ha commentato sui propri canali social l’ennesima deludente prestazione del Napoli, 2-2 in casa col Frosinone: “Come dare torto al tifoso che non vede l’ora che finisca questa stagione da dimenticare e cancellare immediatamente dall’album dei ricordi.

Il campionato post-scudetto del Napoli è un film horror, che ha riservato soltanto sconcertanti colpi di scena. Anche nel deludente pareggio in casa contro il Frosinone il copione è sempre lo stesso: clamorosi errori difensivi e gol facili sbagliati. Tra l’altro i giocatori danno sempre la sensazione di essere vuoti e privi di spina dorsale. In tanti pensavano che il Napoli avesse aperto un ciclo vincente subito dopo la conquista del tricolore. Il giocattolo, invece, è stato rotto in breve tempo con scelte davvero sbagliate ed ora bisogna ricostruire la squadra partendo dalle fondamenta. Per farlo bene, lo ribadisco, ci vogliono persone giuste al posto giusto, in grado di operare in piena autonomia. Inoltre ci vogliono idee nuove e moderne, dirigenti giovani e tecnici con la mentalità vincente”.