Martino: "Inizio in salita ma bella reazione, proprio come l'anno scorso"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino tornando sulla prima giornata di campionato

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino tornando sulla prima giornata di campionato: "Anche a Verona il Napoli iniziò in salita, andando sotto, come Frosinone. Cajuste ha sentito forse troppo il peso del debutto, ma non va bocciato perché succede nel calcio. A Napoli spesso mettiamo l'etichetta, ce ne sono molti che erano visti negativamente ed invece sono beniamini.

Il Napoli ha superato la prima, ha vinto alla grande fuori casa, con un gioco anche diverso, ma è normale che sia così. Meno possesso, più verticalizzazioni, ma non cambia chissà di quanto. Nel primo tempo non è andato tutto nel verso migliore, ma la squadra ha reagito come accadeva con Spalletti e poi con Anguissa s'è visto un altro Napoli".