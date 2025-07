Martino: "Inter, i nodi vengono al pettine. Squadra a pezzi, Spalletti lo aveva detto"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il radiocronista di Radio Crc Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "Situazione Inter? I nodi vengono al pettine prima o poi, i problemi vengono fuori quando le cose non vanno bene e la frustrazione prende il sopravvento. L’Inter è arrivata distrutta a questo appuntamento e lo ha detto anche Luciano Spalletti che il blocco Inter è arrivato a pezzi in nazionale, infatti non mi sono meravigliato del risultato della partita.

È bastata una squadra quadrata e messa un po’ meglio fisicamente per mettere fine all'avventura dei nerazzurri al Mondiale per Club, adesso non so cosa farà la Juventus ma fino ad oggi i risultati sono deludenti. L’Inter ha sempre spazi importanti nei giornali del nord. I nerazzurri fanno notizia anche quando perdono poiché sono una delle squadre più seguite in Italia quindi è normale che se ne parli tanto.

Milan? Massimiliano Allegri è uno di quegli allenatori che insieme ad Antonio Conte possono dare da subito un indirizzo ben preciso e una mentalità vincente ad una squadra, ma fin ad adesso quali sono stati i colpi di mercato del Milan? Il Milan non gioca le coppe e come il Napoli l’anno scorso si può concentrare solo sul campionato. Aspettiamo la fine del mercato perché se ti sbizzarrisci diventi antipatico. Il Napoli è considerato dai bookmakers come la favorita per la vittoria dello scudetto. De Bruyne al Napoli cosa può essere? Tutti parlano di Calhanoglu ma cosa sarà il belga a Napoli?".