Martino ipotizza: "Il Napoli potrebbe fare filotto di vittorie fino alla trasferta di Torino

Carmine Martino ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del momento di casa Napoli dopo la sconfitta di Torino: “Dopo la sosta ci vorrà il San Paolo vero. Escludendo l’impegno ostico con il Liverpool, in campionato il Napoli avrà partite abbordabili e credo che la squadra possa fare anche un bel filotto fino alla trasferta di Torino (in programma alla settima giornata, ndr). In quella fase la squadra sarà al massimo della condizione e certe sbavature viste nelle prime due gare credo che non le vedremo più”.