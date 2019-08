Martino: "Lozano titolare a Torino? Possibile suo esordio a gara in corsa"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare della prossima sfida di campionato: "Considerando la prova dei tre piccoletti a Firenze appare difficile pensare ad un Lozano titolare a Torino, ma non è da escludere che possa debuttare nel corso della sfida alla Juventus. Lui al debutto non stecca mai, quindi lo lancerei nella mischia specialmente se la partita fosse ancora in bilico.