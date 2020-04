Martino: "Milik, occhio anche al Chelsea. Mertens? Non lo vedo lontano da Napoli"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io sono tra quelli che sperano che Milik possa trovare un accordo col Napoli e restare in azzurro. Ma secondo me è difficile che resti. C'è la Juventus, ma occhio anche al Chelsea che avrà una carta importante come Boga per convincere il Napoli. Mertens? Io per carattere sono ottimista, per cui non riesco ad immaginarlo lontano da Napoli. In questo momento è bene tenere il freno a mano sulla chiusura di un accordo, ma è ovvio che spuntino le voci".