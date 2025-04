Martino: "Nella storia non ricordo un giocatore che si sia integrato così bene in Italia..."

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il Radiocronista di Radio Crc Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "McTominay un’ira di Dio? C’è poco da dire, lo scozzese è un giocatore di livello internazionale. Può giocare anche da centrale difensivo, eppure quando è arrivato a Napoli qualcuno diceva che non era così forte tecnicamente. Nella storia non ricordo di aver mai visto un giocatore che si sia integrato e inserito così bene come lui nel calcio italiano. Il concetto invocato dal calcio moderno del giocatore universale si reincarna perfettamente in lui.

Addio a fine anno? Arriveranno le offerte da parte di alcuni club all’estero, ma se il Napoli chiude le porte a possibili acquirenti, allora non ci saranno le condizioni per imbastire una trattativa. Lo scozzese sarebbe perfetto per tante squadre internazionali ma conoscendo il presidente del Napoli con Antonio Conte in panchina che, chiarisco, credo rimanga a Napoli, io penso che lo scozzese non si muove da Napoli, o almeno per la prossima stagione. D’altronde, dove vuoi che vada una che si fa chiamare: "Mc Fratm!" e che parla già napoletano?

La cessione di Anguissa ci potrebbe stare in estate. Sono rimasto convinto da Biling. Il suo contributo è stato interessante, addirittura stava anche segnando. Il Napoli è la quinta squadra in Italia nella classifica del monte ingaggi. La quinta squadra che paga gli stipendi in Italia può vincere lo scudetto. È qualcosa di incredibile e lo fa proprio nell'anno in cui perde il suo giocatore migliore che è Kvaratskhelia

Facciamo anche i complimenti all’Atalanta che è l’ottava squadra nella classifica del monte ingaggi e che per un po’ ha lottato per lo scudetto quest’anno. La Dea viaggia ad una media superiore a quella dell’anno scorso che è stata un'annata eccezionale per i bergamaschi condita dalla vittoria europea. Dopo di che, l'appetito vien mangiando e ultimamente qualche mugugno c’è stato anche a Bergamo, ma persino la Fiorentina spende più di loro in ingaggi".