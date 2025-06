Bucchioni: “Ora il Napoli deve puntare ad andare più avanti possibile in Champions”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Mi piace tantissimo la coppia Lang-Ndoye. Di Ndoye ne sono innamorato, con Italiano ha fatto quel salto in più. Ndoye, a differenza di Lang, conosce già il campionato italiano. Loro due porteranno al Napoli quello che si era perso con la cessione di Kvaratskhelia.

Il Napoli è più avanti di tutti perché sa quello già quello che vuole. Dopo aver vinto due scudetti in tre anni, di fatto, il Napoli deve puntare ad andare più avanti possibile in Champions League per compiere quel salto in più. Il Napoli può ringraziare la FIFA di non partecipare al Mondiale per club. Inter e Juve stanno prendendo dei milioni che potrebbero perdere in futuro, vedi l’infortunio di Calhanoglu”.