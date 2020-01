Martino ottimista: "Segnali di ripresa con la Lazio. Demme? Al Napoli come al Lipsia"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Per ciò che avevamo visto la sconfitta con la Lazio è inaspettata. Abbiamo visto una squadra concentrata, con i calciatori che si aiutavano tra loro. Quello di Ospina è uno dei tanti infortuni della stagione. Da quell'autogol di Koulibaly in avanti il Napoli ha avuto tanta sfortuna".

OPINIONE SU DEMME - "Sarebbe logico vederlo in campo col Perugia. Ha poco tempo per inserirsi negli schemi di Gattuso, ma credo che dovrà svolgere lo stesso lavoro che ha fatto molto bene in Germania con il Lipsia. Potrebbe scendere in campo dal primo minuto".