Martino: "Pessina? Napoli diversa da Verona, possono tremare le gambe"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la voce di mercato che vedrebbe Pessina essere finito nel mirino del Napoli: "Per il 25 marzo dovrebbe arrivare il picco in Lombardia ma in Campania dovrebbe arrivare più tardi, noi siamo in ritardo. Per forza di cose dovremmo aspettare dopo Pasqua per avere un po’ di tranquillità.

Pessina? È uno di quei giocatori interessanti. Si deve sempre fare un discorso di ambiente, perché un conto è giocare a Verona è un altro giocare al San Paolo con il Napoli. A qualcuno potrebbero tremare le gambe. Però sicuramente è un giocatore valido”.