Martino: "Senza Mertens e Insigne, sostituiti, il Napoli è sparito dal campo!"

"Non si può salvare niente, forse solo il carisma di Mertens e fino a quando è rimasto in campo la squadra sembrava avere un'anima"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "Ha del clamoroso ciò che è successo. Non si può salvare niente, forse solo il carisma di Mertens e fino a quando è rimasto in campo la squadra sembrava avere un'anima. Così come Insigne. Non è stato un caso che senza Insigne e Mertens il Napoli s'è perso definitivamente, ha rischiato anche nel primo tempo ma proprio con la classe di questi giocatori la stava vincendo. Senza di loro è sparito dal campo. C'è un problema poi secondo me anche di condizione".