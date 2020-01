Martino si sbilancia: "Meglio prendere l'Inter ai quarti di Coppa Italia, il Napoli si esalta..."

Queste le parole di Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, che nel corso della trasmissione Radio Goal ha parlato della prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia, che uscirà dalla vincente di Inter-Fiorentina: "Potrei dire che per il Napoli forse sarebbe meglio la Fiorentina, ma con un Inter impegnata per lo Scudetto ci sarebbe qualche disattenzione in più. Potrebbe essere più semplice giocare con l'inter ma dipende dal Napoli, se questa squadra gioca da Napoli può battere chiunque, vero anche che il Napoli si esalta contro le grandi, mi sbilancio e dico che probabilmente sarebbe meglio l'Inter"