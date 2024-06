Martino sicuro: "Di Lorenzo ha problemi personali, non si spiega quella prestazione"

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sono certo che Di Lorenzo abbia dei problemi personali altrimenti la prestazione contro la Spagna non si spiega. Rafa Marin? E' un giovane, sicuramente molto forte ma deve inserirsi. Se dovesse arrivare Buongiorno sarebbe un discorso diverso, andrei più cauto su Rafa Marin perchè dev'essere inserito in maniera graduale. 30 mln per Vanderson? E' uno degli emergenti, potrebbe esplodere proprio a Napoli.

E' una di quelle figure che il Napoli punta spesso, un po' come fatto con Fabian che ora è un grandissimo campione. Raspadori-Kvaratskhelia-Lukaku? Ci sarebbe un po' di tutto, sarebbe un attacco completo. Il Napoli di Conte sarà una signora squadra, se Lukaku venisse al Napoli lo farebbe con la testa giusta".