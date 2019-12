Martino: "Solo le vittorie cancellano i problemi. Se avesse vinto con Cagliari o Atalanta..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino per parlare della gara di domani ad Udine: "Il campo ci dirà quando è servito questo ritiro e questo faccia a faccia squadra-allenatore. 4-4-2? Mi aspetto questo, ma non possiamo escludere novità perché c'è stato un confronto tra le parti. Col Bologna nel primo tempo non ha giocato male, ma non mi è parso di certo la solita squadra, quindi credo si vada verso il 4-4-2 per affrontare una squadra che ha fatto bene in Coppa Italia, seppur contro le seconde linee del Bologna. Il Napoli ha bisogno di vittorie per ritrovarsi, quella è la panacea di tutti i mali. Se avesse vinto una tra Cagliari, Atalanta, le cose sarebbero andate molto meglio. De Paul? Non può fare altro che migliorare, è già nazionale argentino, potrebbe fare molto bene al Napoli ma c'è anche l'Inter. Se ne parla dall'estate".