Martino su Osimhen: "Ha una spiccata personalità, verifichiamolo contro le difese di A"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset Carmine Martino: "Osimhen sarà protagonista anche contro il Pescara? Le premesse ci sono tutte anche se l'asticella si alzerà ulteriormente. Dovremmo capire come si comporterà questo giocatore che sta facendo molto bene. Ci vado con i piedi di piombo, perché si tratta pur sempre di calcio d'agosto, però Osimhen ha mostrato già le sue qualità che abbiamo già ammirato con il Lille e nei video presenti sul web. Bisognerà verificarlo in Serie A contro difensori di altissimo livello e quando gli avversari lo avranno studiato nei minimi particolari. Per lui forse non sarà facile liberarsi in progressione non avendo spazi a disposizione, diventerà tutto molto più difficile e lì bisognerà capire quanto tempo ci vorrà per integrare questo bomber. Ha comunque tutte le carte in regola per sfondare nel campionato italiano. Ha 21 anni, è ancora un ragazzino e quello che sta facendo è già tantissimo. Avere una personalità così spiccata da riuscire a trovare la via del gol immediatamente senza la minima esitazione ed emozione, nonostante il debutto in maglia azzurra, significa che il calciatore c'è tutto. Deve solo crescere, il Napoli e i tifosi devono avere la pazienza di aspettarlo qualora dovesse esserci qualche piccola battuta d'arresto".