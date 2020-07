Martino su Osimhen: "Se verrà a Napoli dimostri di essere un top player"

Il giornalista e radiocronista per Kiss Kiss Carmine Martino è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del Napoli per parlare di Victor Osimhen: "Il ragazzo è molto ambizioso. L'importante è che se dovesse decidere di venire a Napoli faccia vedere le sue potenzialità da top player. Se fosse così il Napoli potrà far affidamento su un grande calciatore e si potranno aspettare anche quei 10 giorni in più".