Martino sulla stagione: "Dall'inizio ho avuto una brutta sesazione. La partita più bella..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha tracciato un bilancio della stagione del Napoli: "Già all'inizio del Campionato ho avuto la sensazione che sarebbe stata una stagione storta. Quell'autorete di Koulibaly, all'Allianz nella partita con la Juve, fu davvero una doccia ghiacciata. Che grande rimpianto! Poi arrivò l'illusione dell'ottima partita vinta contro il Lecce allo stadio di Via del Mare. Pensavo che da lì potesse ripartire il campionato del Napoli ed invece... Oltre alla conquista della Coppa Italia, che ha salvato la stagione, ci sono state comunque belle partite. Tra le più belle di sicuro quelle contro i campioni d'Europa del Liverpool. In assoluto il match vinto in casa contro i Reds fu un capolavoro".