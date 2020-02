Martino: "Trasferta di Brescia ricca di insidie, la Juve di Sarri se n'è accorta..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Turnover? Difficile capire quale possa essere la formazione, Gattuso vuole il massimo da tutti in vista del Barcellona. Se penso alla trasferta di Brescia vedo tante insidie, la squadra di casa si gioca importanti punti salvezza, non può perdere ancora. Lopez è uno tignoso, se n'è accorta la Juventus di Sarri. La trasferta di Brescia non sarà semplice, anche l'ambiente è sempre ostico".