Martino: "Visto che bolgia l'Olimpico? Napoli era capitale del tifo, si faccia qualcosa per i tifosi!"

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Roma-Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Domenica abbiamo assistito ad una vera partita di calcio, in campo ma anche sugli spalti perché l'Olimpico con 45mila spettatori trascinavano la Roma, è stato uno spettacolo coinvolgente. Uno spettacolo che da queste parti non si vede più. A Napoli bisogna fare qualcosa subito. Il Maradona non è più il tempio del fifo. Il club ha una squadra forte, ma manca quel dodicesimo uomo che ha sempre fatto la differenza. Mi auguro che quanto prima si trovi un accordo col tifo organizzato. Napoli è l'ex capitale del tifo, oggi non lo è più. Basterebbe poco organizzare qualcosa".