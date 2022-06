Martorelli: “Da tifoso napoletano sarei preoccupato per Osimhen e Koulibaly: sono insostituibili”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo: “L’unica cosa certa è che l’Inter si sta muovendo benissimo e con i tempi giusti perché portare a casa giocatori come Lukaku e Dybala la porterebbe ad essere quella che sta operando meglio. Hanno perso Perisic ma era preventivato. Mertens e Ospina sono profili interessanti per quello che hanno fatto a Napoli, ma io penso che i tifosi aspettano di capire su Koulibaly e Osimhen. Perdere Mertens, Ospina e Insigne sono perdite importanti, ma la società può andare a ricoprire con giocatori altrettanto bravi. L’anno scorso chi avrebbe immaginato che Anguissa si fosse rivelato quel giocatore. La società prova ad inserire dei giocatori che migliorino la qualità. Il problema sono quei giocatori citati prima che sono insostituibili. Io penso che Spalletti non sarà contento se dovessero cambiare i piani facendoli partire.

Fabian e Politano? Quando hai un giocatore importante come Fabian Ruiz decide di non rinnovare il contratto, la società fa di tutto per trovargli una collocazione per non perderlo a zero. Se questa volontà dovesse continuare, il ragazzo sarà messo sul mercato come già accaduto in passato con altri giocatori a scadenza. Per quanto riguarda Politano ci sono dei contratti da rispettare, io da tifoso napoletano sarei preoccupato più per Osimhen e Koulibaly. Penso che se andassero via le ambizioni cambierebbero”.