Martorelli: "Osimhen? Va in un campionato inferiore a tutti i principali tornei"

“Osimhen? Se la guardiamo alla fine è il male minore. Probabilmente il suo agente credeva che ci fossero più richieste per il calciatore”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Il Galatasaray pista che non entusiasma?

“Assolutamente no. Va in un campionato inferiore a tutti i principali tornei. Sul piano sportivo non è certo una bella soluzione”.

Lukaku l’uomo giusto?

“Tra un mese il Napoli cambierà volto. Lukaku per il nostro campionato è un calciatore fondamentale. E senza competizioni europee si giocherà lo Scudetto”.